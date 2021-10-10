В Виннице открыли первый в мире памятник Любомиру Гузару

Скульптуру с постаментом установили еще в конце сентября вблизи храма Покрова Пресвятой Богородицы, что на Киевской, однако церемония открытия с участием представителей власти, духовенства и сотен верующих состоялась только вчера, передает Еспресо.TV .



Над памятником работали киевские скульпторы Борис Крылов и Олесь Сидорук.



На него пошло 500 кг бронзы.















Памятник изготовлен в полный рост. В своем скульптурном воплощении Гузар предстает одетым в жилетку поверх подрясника. Рядом с ним стоит колонна, на которой расположена патриаршая митра и архиерейский герб, а также надпись "Быть человеком".



Справка



Любомир Гузар (1933-2017) - украинский церковный и общественный деятель, патриарх-предстоятель Украинской греко-католической церкви в 2001-2011 годах.



Стал священником в 1958 году, епископом в 1977-м, а с 2001 года - кардиналом.



В свое время был одним из кандидатов на папский престол.



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