В Виннице началась неделя Патриарха Любомира Гузара

Об этом передает Киевская епархия Украинской греко-католической церкви.

Так, 4 октября 2021 года, в Виннице начали ряд мероприятий "Неделя Патриарха Любомира Гузара. Приобщиться к Великому"..

В город прибыл епископ Иосиф Милян, епископ-помощник Киевской архиепархии.

Владыка Иосиф отметил, что Блаженнейший Любомир был в Виннице трижды, а корни Гузаров в Виннице было в начале прошлого века.

"В последние годы своей жизни, Блаженнейший Любомир был физически слепым, однако уже тогда он на все смотрел духовными глазами. Он был Человеком. Он ко всем относился одинаково достойно, никого не унижая или возвышая. В своей жизни он старался послужить ближнему. Он стал наследником великого Митрополита Андрея Шептицкого. Я думаю, что этот памятник научит "Быть Человеком" каждого кто в него всматриваться ", - заявил Архиерей.

Представители области рассказали об этапах приготовления установления первого в мире памятника Любомира Гузар.

Впоследствии, участники мероприятия посмотрели видео об идее создания памятника.

"Спасибо за доверие создания такого памятника человеку, который является примером для всех нас. Работа над монументом стала для нас не только творческой, но и познавательной, потому что с каждым днем мы все больше углублялись в личность Блаженнейшего Любомира и его духовное наследие. Надеюсь что каждый кто взглядом прикоснется к этому памятнику, сможет узнать эту выдающуюся фигуру ", - заявил скульптор Олесь Сидорук.

Также к мероприятию присоединилась представительница семьи Гузаров - Мария Рипан, племянница Блаженнейшего Любомира.

"Спасибо жителям, запечатлевшие нашего дяди, как настоящую простого человека, которым Он был. Вся наша семья благодарна вдохновителям и всем тем, кто принял участие в создании этого памятника", - сказала представительница семьи.

Блаженнейший Патриарх Святослав заявил: "Блаженнейший Любомир навсегда вошел в историю как глава Церкви, преследуемой, гонимой, который вернулся со своим центром к ее истокам. Он вернул двор Главы Украинской Греко-Католической Церкви в Киев".

Открытие первого в мире памятника Блаженнейшего Любомира Гузара состоится в субботу, 9 октября, в 12:00 на площади у Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

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