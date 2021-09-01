В Виннице мужчина скончался на школьной линейке
В Винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний умер 71-летний мужчина
Об этом сообщает пресс-секретарь областного управления полиции Ирина Добровольская, передает Общественное .
Праздничная линейка для первоклассников проходила в актовом зале школы. Присутствующему там мужчине стало плохо. На место прибыла скорая, пострадавшего пытались реанимировать, но бесполезно.
Журналисты выясняют, был ли разрешение впускать в помещение заведения родителей в условиях карантина и на сколько людей там рассчитана зал.
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