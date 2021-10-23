В Виннице мужчина из Австрии снимал детское порно
В суд передано обвинительное заключение в отношении супругов из города Винница, которое вербовала детей с целью их эксплуатации в порнобизнесе
Если вина обвиняемых будет доказана, мужчине грозит наказание свободы на срок до 12 лет, а его жене - до 15 рассказывает Еспресо.TV .
Речь идет о совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 149 и части 5 статьи 301 Уголовного кодекса Украины. А именно: вербовка человека, совершенное с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица в отношении несовершеннолетних и малолетних, а также изготовление, хранение с целью сбыта изображений и других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, и их сбыт, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.
Следствием установлено, что жительница Винницкого района на протяжении 2017-2020 годов завербовала 16 малолетних и несовершеннолетних девушек с целью их эксплуатации в порнобизнесе. Свои действия подозреваемый совершал под видом приглашения девушек к работе в модельном агентстве, обещая им денежное вознаграждение и подарки.
"В дальнейшем обвиняемый и ее муж по месту жительства изготовили графические изображения и видеофайлы целом с участием 34 девушек в нижнем белье в реальной и смоделированной обстановке. После этого готовую продукцию, по выводам искусствоведческих экспертиз относятся к детской порнографии, супруги сбыли через сеть Интернет" , - отмечают в прокуратуре.
Подозреваемые были задержаны Национальной полицией летом 2021 года.
Ими оказались 35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена с Украины.
Девушек фотографировали в новом коттедже на окраине Винницы, где жили супруги.
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