В Виннице молодой человек открыл огонь в ресторане. Его задержал КОРД

Были травмированы два человека. Вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в туалете, рассказывают в Нацполиции.



Для их задержания была введена полицейская операция "Гром" и привлечены бойцы спецподразделения КОРД.

Сообщения о происшествии поступили в полицию около 3:30 по Киеву.По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, злоумышленников задержали спецназовцы КОРДа. У одного из них изъяли огнестрельное оружие.В настоящее время злоумышленники задержаны в процессуальном порядке. Обстоятельства преступления устанавливают оперативники и следователи.Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.