В Виннице молодой человек открыл огонь в ресторане. Его задержал КОРД
22 января 2022 года во время отдыха в ночном развлекательном заведении на территории города Винницы между двумя компаниями возникла потасовка, во время которой один из ее участников произвел несколько выстрелов в сторону соперников
Были травмированы два человека. Вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в туалете, рассказывают в Нацполиции.
Для их задержания была введена полицейская операция "Гром" и привлечены бойцы спецподразделения КОРД.
Сообщения о происшествии поступили в полицию около 3:30 по Киеву.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, злоумышленников задержали спецназовцы КОРДа. У одного из них изъяли огнестрельное оружие.
В настоящее время злоумышленники задержаны в процессуальном порядке. Обстоятельства преступления устанавливают оперативники и следователи.
Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).
Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
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