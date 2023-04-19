В Виннице малолетний ребенок выпал из окна многоэтажки
В среду, 19 апреля, малолетний ребенок выпал из окна квартиры на 6 этаже
Об этом сообщает ГСЧС.
В 15:09 в оперативно-спасательную службу позвонил взволнованный мужчина, который сообщил, что двое детей в возрасте 2-х и 3-х лет закрылись в квартире изнутри.
"На момент прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна дома. Ее уже за считанные минуты забрала в больницу бригада экстренной медицинской помощи. Другого ребенка, целого и невредимого, чрезвычайники передали родным. Девочка находилась в одной из комнат квартиры, которую пришлось экстренно открывать", - пишет ГСЧС.
Сейчас правоохранители выясняют причины, повлекшие трагедию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.25
-
EUR
Покупка 40.67Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное