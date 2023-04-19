В Виннице малолетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Об этом сообщает ГСЧС.

В 15:09 в оперативно-спасательную службу позвонил взволнованный мужчина, который сообщил, что двое детей в возрасте 2-х и 3-х лет закрылись в квартире изнутри.

"На момент прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна дома. Ее уже за считанные минуты забрала в больницу бригада экстренной медицинской помощи. Другого ребенка, целого и невредимого, чрезвычайники передали родным. Девочка находилась в одной из комнат квартиры, которую пришлось экстренно открывать", - пишет ГСЧС.

Сейчас правоохранители выясняют причины, повлекшие трагедию.