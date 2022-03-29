В Виннице киберспециалисты СБУ ликвидировали ботоферму, распространявшую пророссийские фейки
В Виннице киберспециалистами СБ Украины ликвидирована ботоферма, с которой злоумышленники массово распространяли ложную информацию о российско-украинской войне
Об этом сообщает управление СБУ в Винницкой области.
Известно, что деятельность так называемой ботофермы была направлена на массовое ведение аккаунтов в соцсетях и сознательное распространение ложной информации.
"Искусственно созданные подконтрольные боты использовались злоумышленниками в интересах врага для распространения ложной информации в украинском сегменте сети Интернет, провоцирования панических настроений, а также распространения вражеских информационных нарративов для дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине", - сообщает СБУ.
По предварительной информации, в ходе обыска с ботофермы были конфискованы:
- GSM-шлюзы (GoIP)
- маршрутизаторы
- SIM-карты и средства связи
- компьютерное и другое оборудование.
Как сообщает СБУ, расследование продолжается.
- Напомним, что за время войны СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов
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