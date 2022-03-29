В Виннице киберспециалисты СБУ ликвидировали ботоферму, распространявшую пророссийские фейки

Об этом сообщает управление СБУ в Винницкой области.



Известно, что деятельность так называемой ботофермы была направлена на массовое ведение аккаунтов в соцсетях и сознательное распространение ложной информации.



"Искусственно созданные подконтрольные боты использовались злоумышленниками в интересах врага для распространения ложной информации в украинском сегменте сети Интернет, провоцирования панических настроений, а также распространения вражеских информационных нарративов для дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине", - сообщает СБУ.



По предварительной информации, в ходе обыска с ботофермы были конфискованы:

- GSM-шлюзы (GoIP)

- маршрутизаторы

- SIM-карты и средства связи

- компьютерное и другое оборудование.



Как сообщает СБУ, расследование продолжается.

Напомним, что за время войны СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов