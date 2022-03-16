В Виннице кафиры обстреляли телебашню, временно отсутствует эфирное вещание, - Госспецсвязи
Утром 16 марта в Виннице кафиры обстреляли телебашню Концерна РРТ, входящую в сферу управления Госспецсвязи. Эфирная речь в городе временно не работает
Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, передаёт Еспресо.TV .
О том, что ночью поврежден нежилой объект, сообщили также в Винницкой областной военной администрации.
"Эта ночь в Виннице была беспокойная. Тревога и ракетный обстрел... Поврежден объект. Не жилой. Жертв нет. На месте работают спасатели", - отметил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.
Впоследствии он добавил, что "по техническим причинам временно была прекращена трансляция эфирного вещания телевизионных и радиоканалов в г. Винница и окружающих общинах".
Городской голова Винницы уточнил, что взрывы в городе прогремели около 4 утра.
В Госспецсвязи напомнили жителям Винницы, в какие способы можно бесплатно получить доступ к украинскому вещанию:
- На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
- В Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).
- На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.
- Действия в разделе Услуги. Для этого необходимо обновить приложение.
- Кроме того, украинское радиовещание можно слушать через интернет-радио: radioplayer.ua и в приложении Дия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное