В Виннице кафиры обстреляли телебашню, временно отсутствует эфирное вещание, - Госспецсвязи

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, передаёт Еспресо.TV .

О том, что ночью поврежден нежилой объект, сообщили также в Винницкой областной военной администрации.

"Эта ночь в Виннице была беспокойная. Тревога и ракетный обстрел... Поврежден объект. Не жилой. Жертв нет. На месте работают спасатели", - отметил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.

Впоследствии он добавил, что "по техническим причинам временно была прекращена трансляция эфирного вещания телевизионных и радиоканалов в г. Винница и окружающих общинах".



Городской голова Винницы уточнил, что взрывы в городе прогремели около 4 утра.



В Госспецсвязи напомнили жителям Винницы, в какие способы можно бесплатно получить доступ к украинскому вещанию:

На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

В Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).

На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

Действия в разделе Услуги. Для этого необходимо обновить приложение.

Кроме того, украинское радиовещание можно слушать через интернет-радио: radioplayer.ua и в приложении Дия.

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