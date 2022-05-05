В Виннице демонтировали "Мемориал борцов за советскую власть"
В центре Винницы на площади Европейской в рамках десоветизации демонтировали "Мемориал борцов за советскую власть, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны"
Об этом сообщает городской голова Сергей Моргунов.
В центре Винницы на Европейской площади 4 мая прошел демонтаж "Мемориала борцов за советскую власть, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны".
"45 лет он был символом насаждения советской власти. Пора возвращать историческую правду, нашу идентичность и уважать наших героев – всех времен. Эту самую советско-имперскую идеологию россияне пытаются снова принудительно внедрить и в оккупированных украинских городах. Наша победа – это борьба за нашу свободу и европейское будущее", – прокомментировал мэр.Винница обнародовали видео демонтажа просоветского памятника.
- Напомним, 1 мая в Одессе с памятника демонтировали табличку с надписью "слава русскому оружию"
- А в Чернигове 30 апреля был демонтирован памятник Пушкину
- Также в Киеве 26 апреля снесли скульптуру в честь дружбы России и Украины
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