В Виннице демонтировали "Мемориал борцов за советскую власть"

Об этом сообщает городской голова Сергей Моргунов.



В центре Винницы на Европейской площади 4 мая прошел демонтаж "Мемориала борцов за советскую власть, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны".

"45 лет он был символом насаждения советской власти. Пора возвращать историческую правду, нашу идентичность и уважать наших героев – всех времен. Эту самую советско-имперскую идеологию россияне пытаются снова принудительно внедрить и в оккупированных украинских городах. Наша победа – это борьба за нашу свободу и европейское будущее", – прокомментировал мэр.

Напомним, 1 мая в Одессе с памятника демонтировали табличку с надписью "слава русскому оружию"

А в Чернигове 30 апреля был демонтирован памятник Пушкину

Также в Киеве 26 апреля снесли скульптуру в честь дружбы России и Украины