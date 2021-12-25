В Виндзорский дворец, где встречала Рождество Елизавета II, пытался ворваться вооруженный мужчина

Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция задержала вооруженного мужчину возле Виндзорского дворца. Нарушение произошло в субботу, 25 декабря, с утра. Члены королевской семьи, встречавшие во дворце Рождество, были проинформированы об инциденте.

Полиция долины Темзы сообщила, что задержанный 19-летний мужчина из Саутгемптона находится под стражей.

"Мужчина был задержан по подозрению в нарушении или незаконном проникновении на охраняемую территорию и хранении оружия. Сейчас он остается под стражей. Мы можем подтвердить, что системы безопасности среагировали почти сразу после того, как мужчина вошел на территорию, и он не входил ни в какие зданиям", - заявили в полиции.

Королева Елизавета II проводит эти рождественские каникулы в Виндзоре. В этом году она решила не оставаться в Сандрингеме, королевском имении в Восточной Англии, где традиционно проводит праздничный сезон с семьей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb