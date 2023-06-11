В Вильнюсе вывесят 33 тысячи украинских флагов во время саммита НАТО
С 7 по 11 июля муниципалитет столицы Литвы Вильнюса присоединится к поддержке вступления Украины в НАТО и вывесит не менее 33 тысяч флагов нашей страны
Об этом информирует LRT.
"С начала войны мы активно поддерживаем Украину. Мы хотим, чтобы наша поддержка была заметна и во время саммита НАТО. Мы понимаем масштаб и важность этой встречи в контексте мировых политических событий, мы также понимаем возможность привлечь еще больше внимания мира к ситуации в Украине и ее желанию стать членом Альянса", – отметил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Сообщается, что выбранное количество флагов имеет символическое значение, ведь Украина может присоединиться к НАТО как 33-й член.
Вильнюсский городской голова призвал жителей многоквартирных домов присоединиться к акции.
По словам Бенкунскаса, никаких расходов не потребуется – обо всем будут заботиться организаторы инициативы.
Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля этого года. Это первый саммит НАТО, который принимает Литва.
Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения. А Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита": "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО". Больше новостей о вступлении Украины в НАТО можно прочитать на Еспресо по этой ссылке.
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