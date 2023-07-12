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OPINION

В Вильнюсе стоит вспомнить Жепу

Оксана Забужко
12 июля, 2023 среда
10:05
Мнение

Это, между прочим, был международный дебют украинской армии

До саммита НАТО. Видимо, все уже видели тот несчастный твит офицера Luftwaffe, которого тут же обхохотали украинцы, объясняя тупице, как следует грамотно выставлять ПВО в 20 км от границы предполагаемого соперника. Я могла бы добавить к этой минутке веселья немного собственных впечатлений от общения, за прошлый год, с натовским генералитетом, однако оставлю это для послевоенных воспоминаний. Скажу только, что в их прогнозах с 24.02.2022, "за сколько часов упадет Киев", было немало и чисто фрейдовской проекции — расчета, сколько могла бы противостоять российскому вторжению их собственная (каждого отдельно) страна без коллективной обороны (спойлер: значительно меньше, чем 72 часа). У нас действительно лучшая армия в континентальной Европе, признаем это наконец.

Но я о другом. По совпадению сегодня (11 июля. - Ред. ) еще и годовщина падения Сребреницы — первого в Европе, после Второй мировой войны, массового убийства гражданского населения, квалифицированного международным правом как геноцид. Более 8000 сребренниковских босняков мужского пола были расстреляны армией Республики Сербской, более 1000 до сих пор числятся пропавшими без вести, и семьи ищут их могилы. И гораздо реже вспоминают (если вообще вспоминают), что рядом со Сребреницей был еще один босняцкий анклав Жепа, и там резни удалось избежать.

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Потому что Сребреницу контролировали миротворческие войска НАТО (Нидерландов), а Жепу – украинские. И голландские "голубые каски" испугались Ратко Младича и пошли на все его требования, а украинцы сказали ему "фак ю" (впрочем, где-то я читала, что наш полковник Верхогляд с этой прокси-куклой Кремля переговоры проводил по-русски, чтобы лучше дошло) – и вывезли гражданское население из Жепы целым и невредимым.

О Сребренице много написано, снято, задокументировано и т.д. (Очень советую прекрасный фильм Ясмины Жбанич "Quo vadis, Aida?", для тех, кто вообще не в теме, это просто маствотч.). О спасенной Жепе мировая общественность не знает ничего, и полковник Верхогляд, насколько помню, даже не получил за свой подвиг Героя Украины (Кучма боялся разозлить Москву?), — а это, между прочим, был международный дебют украинской армии, который, как минимум, должен был заставить аналитиков в штаб-квартире НАТО отнестись к этой, повторно вытекающей со дна истории наверх, Ucraina, terra Cossacorum с должным вниманием и уважением.

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И может, тогда они поняли бы, кому Российская империя обязана всеми своими победами (но об этом я уже писала в "Самом длинном путешествии"). И не должны были так долго чесаться после 24 февраля, пока сподобились дать нам тяжелое оружие...

Но для этого мы сами должны помнить Жепу. Помнить, что мы, братья, казацкого рода, и что это не просто слова. И гордиться своей армией — вместо того, чтобы писать, в этот день (уже несколько раз мелькнуло в ленте), в унисон тем же натовским офицерам, что вот как мы, мол, быстро вычухались из лохов-рагулей-гречкосеев в такую прекрасную милитарную мощь, где что и взялось!.. В социальных процессах, дорогие дети, как и в физике, ничто и нигде не берется ниоткуда, забудьте, чему вас учили московские щедровицкие. Мы всегда были кшатриями Европы. И будем ими дальше — независимо от того, как быстро международная безопасность этот факт легитимизирует.

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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