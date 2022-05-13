В Вильнюсе стартует фестиваль "Украинские дни"
13 мая в Вильнюсе открывается трехдневный фестиваль "Украинские дни". Цель мероприятия - познакомить литовцев с украинской культурой и помочь украинцам лучше узнать столицу Литвы
Об этом пишет LRT.
Издание сообщает, что в течение трехдневного фестиваля запланировано более 100 разнообразных бесплатных образовательных мероприятий, концертов, экскурсий и развлекательных мероприятий для детей. Организовали также мероприятие "Вильнюшиванка", его навеяла традиционная украинская вышитая рубашка.
"Мы хотим, чтобы украинцы, живущие в Литве, чувствовали себя как дома, поэтому решили предоставить им больше возможностей поближе узнать Вильнюс и литовскую культуру", - сказала Инга Романовское, руководительница вильнюсского агентства по развитию бизнеса и туризма Go Vilnius.
В воскресенье на Реформатской площади в столице запланирован пикник для литовских и украинских семей. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
По данным издания, с начала полномасштабной войны в Украину в Литву прибыло около 50 тыс. беженцев из Украины. Многие поселились в Вильнюсе.
- Уровень преступности в Литве в первом квартале текущего года вырос на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди жертв мошенников есть беженцы из Украины.
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