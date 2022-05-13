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В Вильнюсе стартует фестиваль "Украинские дни"

13 мая, 2022 пятница
11:03
беженцы из Украины

13 мая в Вильнюсе открывается трехдневный фестиваль "Украинские дни". Цель мероприятия - познакомить литовцев с украинской культурой и помочь украинцам лучше узнать столицу Литвы

Об этом пишет LRT.

Издание сообщает, что в течение трехдневного фестиваля запланировано более 100 разнообразных бесплатных образовательных мероприятий, концертов, экскурсий и развлекательных мероприятий для детей. Организовали также мероприятие "Вильнюшиванка", его навеяла традиционная украинская вышитая рубашка.

"Мы хотим, чтобы украинцы, живущие в Литве, чувствовали себя как дома, поэтому решили предоставить им больше возможностей поближе узнать Вильнюс и литовскую культуру", - сказала Инга Романовское, руководительница вильнюсского агентства по развитию бизнеса и туризма Go Vilnius.

В воскресенье на Реформатской площади в столице запланирован пикник для литовских и украинских семей. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

По данным издания, с начала полномасштабной войны в Украину в Литву прибыло около 50 тыс. беженцев из Украины. Многие поселились в Вильнюсе.

  • Уровень преступности в Литве в первом квартале текущего года вырос на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди жертв мошенников есть беженцы из Украины.

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