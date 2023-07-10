В Вильнюсе примут решения, которые сделают членство Украины в НАТО не теорией, а практикой, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что время обещаний истекло и Украина на предстоящем саммите НАТО должна получить реальные гарантии вступления в Альянс
Об этом он сказал 10 июля на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, надо смотреть, как это обеспечить", - сказал Науседа.
Он добавил, что НАТО сейчас сильна как никогда.
"НАТО является организацией консенсуса. Я надеюсь, что мы сможем прийти к компромиссу в этом вопросе. Важно, чтобы завтра-послезавтра были приняты решения, которые бы сделать так, что членство Украины в НАТО было не теорией, а практической возможностью", - подчеркнул президент. Литвы.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .
13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.
15 июня Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.
16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. В этот же день сейм Польши принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО.
10 июля стало известно, что в НАТО достигли консенсуса по отмене ПДЧ для Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное