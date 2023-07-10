Об этом он сказал 10 июля на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, надо смотреть, как это обеспечить", - сказал Науседа.

Он добавил, что НАТО сейчас сильна как никогда.

"НАТО является организацией консенсуса. Я надеюсь, что мы сможем прийти к компромиссу в этом вопросе. Важно, чтобы завтра-послезавтра были приняты решения, которые бы сделать так, что членство Украины в НАТО было не теорией, а практической возможностью", - подчеркнул президент. Литвы.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. В этот же день сейм Польши принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО.

10 июля стало известно, что в НАТО достигли консенсуса по отмене ПДЧ для Украины.