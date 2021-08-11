В Вильнюсе полиция задержала 26 граждан, которые требовали отставки правительства из-за внедрения ковид-паспортов

Об этом рассказывает " Делфи ".



"Два человека признаны потерпевшими", - сказала представитель прокуратуры Гинтаро Виткаускайте-Шаткаускене.



По ее словам, вопрос назначения мер решать позже.



Все 26 задержанных находятся в КПЗ полиции Вильнюсского округа. Представитель полиции Юлия Самороковська подтвердила, что в числе задержанных есть и женщины.



Санкционированный митинг в Вильнюсе начался 10 августа в 9:00 и официально завершился в 15.30. Разрешение на массовое собрание было выдано до 17 час.



В акции приняли участие около 5 тыс.чел. Участники митинга протестовали против запланированных ограничений для людей без "паспорта возможностей" и требовали отставки правительства. Вечером начались беспорядки, участники акции заблокировали выходы из парламента и не выполняли законные требования полиции. Полиция окончательно разогнала участников беспорядков только в два часа ночи. При этом был использован слезоточивый газ.



Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в среду утром заявила, что Сейм намерен принять решение об ограничении доступа в здание при чрезвычайных обстоятельствах.



"Вчера мы столкнулись с такой ситуацией, когда несколько депутатов выдавали участникам протеста разрешения на вход в здание и по сути не взяли на себя ответственность на время их пребывания здесь", - сказала спикер.