В Вильнюсе полиция задержала 26 граждан, которые требовали отставки правительства из-за внедрения ковид-паспортов
11 августа следователи начали допросы задержанных, которые собрались под парламентом и устроили беспорядки во вторник
Об этом рассказывает " Делфи ".
"Два человека признаны потерпевшими", - сказала представитель прокуратуры Гинтаро Виткаускайте-Шаткаускене.
По ее словам, вопрос назначения мер решать позже.
Все 26 задержанных находятся в КПЗ полиции Вильнюсского округа. Представитель полиции Юлия Самороковська подтвердила, что в числе задержанных есть и женщины.
Санкционированный митинг в Вильнюсе начался 10 августа в 9:00 и официально завершился в 15.30. Разрешение на массовое собрание было выдано до 17 час.
В акции приняли участие около 5 тыс.чел. Участники митинга протестовали против запланированных ограничений для людей без "паспорта возможностей" и требовали отставки правительства. Вечером начались беспорядки, участники акции заблокировали выходы из парламента и не выполняли законные требования полиции. Полиция окончательно разогнала участников беспорядков только в два часа ночи. При этом был использован слезоточивый газ.
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в среду утром заявила, что Сейм намерен принять решение об ограничении доступа в здание при чрезвычайных обстоятельствах.
"Вчера мы столкнулись с такой ситуацией, когда несколько депутатов выдавали участникам протеста разрешения на вход в здание и по сути не взяли на себя ответственность на время их пребывания здесь", - сказала спикер.
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