Об этом сообщает издание LRT .

Городские власти утверждают, что цель переименования – вернуть музею историческое название.

"Возвращение исторического названия соответствует деятельности, которой сейчас занимается музей", – говорится в записке.

Отмечается, что новое название согласовано с представителями министерства культуры, государственной комиссии по литовскому языку и факультета истории Вильнюсского университета.

Музей имени Александра Пушкина – первый литературный музей в Вильнюсе. Сообщается, что владелица имения Варвара Мельникова в 1899 году вышла замуж за Григория Пушкина, сына российского поэта Александра Пушкина. После ее смерти, по завещанию в 1940 году имение было передано городской общине. Представители городского самоуправления отмечают, что по завещанию владелицы, имение называлось усадьба Маркучяй.