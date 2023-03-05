В Вильнюсе переименуют музей Пушкина
На следующей неделе Совет Вильнюсского городского самоуправления обсудит переименование Литературного музея им. Александра Пушкина в музей-усадьбу Маркучяй
Об этом сообщает издание LRT .
Городские власти утверждают, что цель переименования – вернуть музею историческое название.
"Возвращение исторического названия соответствует деятельности, которой сейчас занимается музей", – говорится в записке.
Отмечается, что новое название согласовано с представителями министерства культуры, государственной комиссии по литовскому языку и факультета истории Вильнюсского университета.
Музей имени Александра Пушкина – первый литературный музей в Вильнюсе. Сообщается, что владелица имения Варвара Мельникова в 1899 году вышла замуж за Григория Пушкина, сына российского поэта Александра Пушкина. После ее смерти, по завещанию в 1940 году имение было передано городской общине. Представители городского самоуправления отмечают, что по завещанию владелицы, имение называлось усадьба Маркучяй.
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