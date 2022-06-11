В Вильнюсе открылся первый в ЕС Украинский центр для беженцев
В столице Литвы Вильнюсе открыли первый в Европейском Союзе Украинский центр. Это открытое пространство для украинского общества, где беженцы смогут получать информацию о культурных и образовательных возможностях в Литве
Об этом сообщает Общественное вещание Литвы и Офис президента Украины.
Центр заработал в помещении университета Витовта Великого на улице имени Тараса Шевченко. Ячейку создали по инициативе первых леди двух стран – Елены Зеленской и Дианы Науседене.
"Совместно с нашими партнерами мы пообещали активно сотрудничать и делать все возможное, чтобы жители Украины чувствовали себя безопасно в Литве, получали медицинскую и социальную помощь, образовательные услуги, а главное – чтобы украинцы могли лелеять свою культуру и сохраняли жизненные силы нации", – сказала Диана Наус.
Главой Украинского центра стал подписант Акта о независимости Литвы, бывший посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа.
Отвечая на вопрос, почему он решил браться за такие ответственные и тяжелые обязанности, он сказал: "Три украинских журналиста и двенадцатилетний мальчик жили в моем доме. Одна из женщин тяжело больна. Когда видишь, как они ежедневно ловят каждое сообщение о том, что происходит на родине, когда они слышат, что одного из их коллег-журналистов убили в их доме то кажется, что и эмоционально, и физически они участвуют в этом. Когда мне предложили присоединиться к созданию этого центра, я даже ничего не просил, просто понял, что мне дали возможность сделать то, что я должен.
Елена Зеленская присоединилась к мероприятию с помощью видеосвязи из Киева.
"Когда мы задумывали этот центр с коллегой, позволю себе сказать, с моей подругой и великим другом Украины Дианой Науседене, мы хотели, чтобы у украинцев, которые из-за войны были вынуждены приехать в Литву, появилось по-настоящему родное место. Чтобы центр действительно был центром, куда можно обратиться по любому вопросу - за помощью или общения. Чтобы здесь можно было учиться, проводить досуг. Присоединиться к культурному мероприятию или образовательному курсу", - сказала она.
- По состоянию на 26 апреля общее количество украинских беженцев, зарегистрированных в Литве, выросло до 48 800, среди них почти 19 900 несовершеннолетних.
- 5 июня мы сообщали, что украинцы активно возвращаются из Литвы домой. Автобусы в Львов заполнены на месяц вперед.
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