В Вильнюсе открыли салон мобильной связи "Слава Украине", в котором работают украинцы

Об этом сообщает Delfi.



Салон находится в торговом центре столицы, консультантами работают украинцы.

Беженцы из Украины в этом салоне могут получить бесплатные услуги домашнего Интернета и другие услуги. Все посетители салона могут пожертвовать деньги в находящемся в салоне терминале – помощь поступит на счет организации "Сильні разом".

Напомним, на 12 апреля Литва приняла на своей территории около 44 тысяч украинских беженцев.

Муниципалитет Вильнюса заявил, что учителя, одобряющие российскую агрессию в Украине, не могут работать в школах.

6 апреля в литовском Вильнюсе пруд перед посольством России закрасили в кроваво-красный цвет в знак протеста против преступных действий путинской армии на территории Украины и призыва к решительным мерам против страны-агрессора.

20 марта в Вильнюсе на заборе посольства РФ написали "Слава Україні".

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