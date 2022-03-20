В Вильнюсе на заборе посольства РФ написали "Слава Украине"

Об этом пишет LRT .



В 21:55 19 марта полицейские заметили, что забор посольства РФ в Вильнюсе облит красной краской. Также на нем появилась надпись "Слава Украине".



По подозрению в совершении административного правонарушения задержан трезвый 46-летний мужчина. На него составили протокол о преднамеренном повреждении имущества.



Также в 4:16 20 марта стражи порядка увидели, что на улице Йогайлос со стены здания похитили флаг Украины. Сумму ущерба и обстоятельства происшествия устанавливают.

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