В Вильнюсе на "Доме Москвы" открыли мурал, посвященный Украине
В столице Литвы на "Доме Москвы", заброшенном здании, предназначенном под снос, появился огромный мурал с изображением волонтерки, помогающей беженцам и украинским военным в Запорожье
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
Команда художников из Литвы, Украины и Эстонии взяла за основу снимок запорожской фотографа Елены Титаренко, на котором изображена Татьяна Дроботя — медийщица волонтерского центра "Паляниця", которая активно помогает украинским защитникам на Запорожском направлении.
"Конечно, "Дом Москвы" мы выбрали не случайно. Это здание должно было стать символом могущества России, мы сейчас увековечим в нем то, что вызывает конвульсии у Кремля, — решительный отпор Украины. В определенном смысле мы отдаем "Дом Москвы" Украине. Можем сделать это все вместе - художники, предприниматели и все люди доброй воли", - рассказала ранее литовскому изданию Delfi автор идеи, глава лаборатории искусства Kiaurai sienas Лина Шлипавичюте.
Уникальный рисунок-фотография нанес на стену аэрозольными красками единственный в мире робот-художник Альберт, созданный под руководством эстонского художника, инженера и изобретателя Михкеля Джоала коллективом инженеров Robot Muralist. Самый известный работодатель Альберта – Илон Маск. Осенью прошлого года робота нанималась для работы над фасадом Tesla Gigafactory в Германии.
Транспортировка робота Альберта в Вильнюс, его работа и закупка краски стоили 13 тысяч евро, и деньги на реализацию проекта собирали как представители бизнеса, так и рядовые граждане.
"Неофреска на так называемом Доме Москвы станет своевременным и мощным символом единства стран Балтии и Украины", - заявил посол Украины Петр Бешта.
- Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи, он включает 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны.
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