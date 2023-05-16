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В Вильнюсе хотим видеть четкое заверение, что Украина станет членом Альянса в условиях безопасности, - глава украинской делегации в ПА НАТО

16 мая, 2023 вторник
12:46
Мир

В коммюнике саммита вильнюсского саммита НАТО (11-12 июля) должно быть четкое заверение партнеров, что Украина станет членом Альянса, когда это будут разрешать условия безопасности

Об этом в интервью Укринформу заявил народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Я надеюсь, что Украинское государство будет представлено на самом высоком уровне, то есть президентом. Он уже подтвердил свое присутствие на саммите НАТО, но, по моему мнению, это будет зависеть от ситуации в стране", - сказал он.

Чернев рассказал о подготовке Украины к мероприятию.

"Наша задача – максимально адвокатировать свое видение относительно места Украины в финальном коммюнике саммита. В нем должно быть четкое заверение партнеров, что Украина станет членом НАТО, когда это будут разрешать условия безопасности. Мы стремимся, чтобы после победы Украина как можно скорее стала членом НАТО. Сейчас на уровне парламентов, в частности, в рамках Парламентской Ассамблеи НАТО, доносим партнерам это стремление, чтобы они передавали его правительствам своих стран", - добавил нардеп.

Он выразил надежду, что это повлияет на финальное решение вильнюсского саммита.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит смысла обсуждать , когда и как Украина присоединится к Альянсу, пока она не победит в войне с Россией.
Украина
НАТО
Вступление в НАТО
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