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В Вильнюсе демонтируют скульптуры советских солдат

9 июня, 2022 четверг
06:06
Мир На фото мемориал в Вильнюсе

Местные власти Вильнюса одобрили решение о демонтаже шести фигур, изображающих советских солдат времен Второй мировой

Об этом пишет Delfi.

"Сегодня мы можем поставить точку в этой истории: в понедельник мы получили от Департамента по культурному наследию одобрения, что эти стелы, произведения искусства, не связанные с захоронениями, не связанные с надгробиями… После такого разъяснения мы можем демонтировать стели", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он подчеркнул, что похорон воинов на этом месте нет, они уже перенесены. Также он заверил, что стелы будут демонтированы без разрушения, возможно, будут поделены на сегменты. Для сноса памятника планируют объявить конкурс, который может занять около полутора месяцев. В дальнейшем будет решаться вопрос о том, что делать с мемориалом Антакалньо, а также что будет на кладбище вместо советских скульптур.

Издание сообщает, что после того, как Россия начала войну в Украине, были осмотрены и демонтированы советские мемориалы в разных местах Литвы.

  • 31 марта Литва внесла РФ, Беларусь, оккупированный Россией Крым, Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию в список враждебных стран.
  • 22 мая Литва полностью прекратила импорт российских энергоносителей – нефти, электроэнергии и природного газа.
  • 28 мая литовский ведущий Андрюс Тапинас провел эфир, во время которого собрал более 5 млн евро на "байрактар" для украинских защитников.

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