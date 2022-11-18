Об этом информирует в телеграме заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вильнянск. Запорожская область. По состоянию на утро обнаружены еще 2 погибших", - пишет Тимошенко.

Таким образом, в результате ракетных обстрелов российских захватчиков по жилым домам, в ночь на 17 ноября, уже обнаружены 9 погибших мирных жителей.

На месте до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы.

"Мои соболезнования родным и близким", - добавил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что обнаружили тела 7 погибших. Разрушения получила и инфраструктура.

Вечером 12 ноября оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не сдетонировала.

А в ночь на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.

Утром 15 ноября войска РФ ударили 4 ракетами по пригороду Запорожья.

В ночь на 18 ноября вражеские войска РФ нанесли ракетный удар по территории одного из сел Запорожской области.

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