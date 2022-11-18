В Вильнянске возросло количество погибших после российского обстрела 4-квартирного дома в ночь на 17 ноября
По состоянию на утро 18 ноября стало известно еще о двух погибших в результате обстрела российских оккупантов в Вильнянске предыдущей ночью
Об этом информирует в телеграме заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Вильнянск. Запорожская область. По состоянию на утро обнаружены еще 2 погибших", - пишет Тимошенко.
Таким образом, в результате ракетных обстрелов российских захватчиков по жилым домам, в ночь на 17 ноября, уже обнаружены 9 погибших мирных жителей.
На месте до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы.
"Мои соболезнования родным и близким", - добавил Тимошенко.
Ранее сообщалось, что обнаружили тела 7 погибших. Разрушения получила и инфраструктура.
- Вечером 12 ноября оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не сдетонировала.
- А в ночь на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.
- Утром 15 ноября войска РФ ударили 4 ракетами по пригороду Запорожья.
- В ночь на 18 ноября вражеские войска РФ нанесли ракетный удар по территории одного из сел Запорожской области.
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