В видеоигре World of Warplanes появилась украинская локализация

Об этом пишет издание DOU , ссылаясь на пресс-релиз киевского офиса компании Wargaming.

"Сейчас игроки могут изменить язык в настройках и наслаждаться родным языком в игре о военной авиации XX века от киевской студии Wargaming", - говорится в заявлении.

Разработчики отметили, что украинская локализация насчитывает более 110 тысяч слов в игровом клиенте. Также сообщается, что в последующих обновлениях игры количество украинского перевода будет увеличиваться. Студия также поделилась, что работа над локализацией началась в прошлом году, а над переводом работали специалисты как внутри компании, так и за ее пределами.

"Эта игра имеет особое значение для киевской студии Wargaming, и мы очень рады, что и она наконец-то заговорила по-украински. Спасибо всем нашим игрокам за годы поддержки. Присоединяйтесь к игре, у нас есть что вам показать", - сказал Михаил Зинченко, Product Manager World of Warplanes

Справочно. World of Warplane – четвертая игра студии Wargaming, получившая украинскую локализацию. Игра рассказывает о "золотой эре" военной авиации и дает возможность игрокам стать пилотами самых знаменитых мировых самолетов.