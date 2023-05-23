В видеоигре World of Warplanes появилась украинская локализация
В известную видеоигру World of Warplanes теперь можно поиграть на украинском языке – локализация стала доступна в обновлении 2.1.21
Об этом пишет издание DOU , ссылаясь на пресс-релиз киевского офиса компании Wargaming.
"Сейчас игроки могут изменить язык в настройках и наслаждаться родным языком в игре о военной авиации XX века от киевской студии Wargaming", - говорится в заявлении.
Разработчики отметили, что украинская локализация насчитывает более 110 тысяч слов в игровом клиенте. Также сообщается, что в последующих обновлениях игры количество украинского перевода будет увеличиваться. Студия также поделилась, что работа над локализацией началась в прошлом году, а над переводом работали специалисты как внутри компании, так и за ее пределами.
"Эта игра имеет особое значение для киевской студии Wargaming, и мы очень рады, что и она наконец-то заговорила по-украински. Спасибо всем нашим игрокам за годы поддержки. Присоединяйтесь к игре, у нас есть что вам показать", - сказал Михаил Зинченко, Product Manager World of Warplanes
Справочно. World of Warplane – четвертая игра студии Wargaming, получившая украинскую локализацию. Игра рассказывает о "золотой эре" военной авиации и дает возможность игрокам стать пилотами самых знаменитых мировых самолетов.
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