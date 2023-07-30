Об этом пишет The New York Times.

"В Minecraft, захватывающей игре, принадлежащей компании Microsoft, российские игроки воссоздали битву за Соледар, город в Украине, который российские войска захватили в январе. Они опубликовали видео этой игры на самой популярной социальной сети своей страны VKontakte", - говорится в сообщении.

"Слава России", - было написано в видеоинструкции по созданию штаб-флагштока с российским флагом в Minecraft. На видео был запечатлен русский флаг над пейзажем города с подписью Луганск.

"Мир гейминга действительно является платформой, которая может влиять на общественное мнение, привлекать аудиторию, особенно молодых людей", - отметила исследовательница из компании по кибербезопасности ActiveFence, которая идентифицировала несколько примеров российской пропаганды в Minecraft Татьяна Беккер.

Также в военной игре World of Tanks на 78-ю годовщину победы над нацистской Германией нашли воссоздание танкового парада времен Советского Союза в Москве в 1945 году.

В июне на популярной игровой платформе Roblox, пользователь создал ассортимент войск МВД для празднования национального праздника - Дня России.

Эти игровые сайты вместе с сопутствующими форумами обсуждений, такими как Discord и Steam, стали онлайн-платформами для российского агитпропа. Они распространяют для преимущественно младшей аудитории поток пропаганды, пытающейся оправдать войну в Украине.