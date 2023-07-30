В видеоигре Minecraft нашли российскую пропаганду, – NYT
Россия пытается распространять пропаганду в видеоиграх. Так, в Minecraft игроки из РФ воссоздали битву за Соледар Донецкой области, который оккупанты захватили в январе 2023 года
Об этом пишет The New York Times.
"В Minecraft, захватывающей игре, принадлежащей компании Microsoft, российские игроки воссоздали битву за Соледар, город в Украине, который российские войска захватили в январе. Они опубликовали видео этой игры на самой популярной социальной сети своей страны VKontakte", - говорится в сообщении.
"Слава России", - было написано в видеоинструкции по созданию штаб-флагштока с российским флагом в Minecraft. На видео был запечатлен русский флаг над пейзажем города с подписью Луганск.
"Мир гейминга действительно является платформой, которая может влиять на общественное мнение, привлекать аудиторию, особенно молодых людей", - отметила исследовательница из компании по кибербезопасности ActiveFence, которая идентифицировала несколько примеров российской пропаганды в Minecraft Татьяна Беккер.
Также в военной игре World of Tanks на 78-ю годовщину победы над нацистской Германией нашли воссоздание танкового парада времен Советского Союза в Москве в 1945 году.
В июне на популярной игровой платформе Roblox, пользователь создал ассортимент войск МВД для празднования национального праздника - Дня России.
Эти игровые сайты вместе с сопутствующими форумами обсуждений, такими как Discord и Steam, стали онлайн-платформами для российского агитпропа. Они распространяют для преимущественно младшей аудитории поток пропаганды, пытающейся оправдать войну в Украине.
- Российское военно-политическое руководство проводит меры по усилению информационно-пропагандистского влияния на крымскую молодежь.
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