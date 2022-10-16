В видеоигре Cyberpunk 2077 появится бывшая порноактриса Саша Грей
Бывшая порноактриса Саша Грей озвучит героиню в дополнении к видеоигре Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty
Об этом Саша Грей сообщила в своем twitter.
Издатель игры, компания CD Projekt RED опубликовала пост о том, что в Cyberpunk 2077 появится новая общественная радиостанция, и каждый желающий может помочь с ее наполнением, написав музыкальную композицию и отправив ее до 30 ноября. Ведущей станции станет девушка Эш.
В ответ на этот пост, Саша Грей, настоящее имя которой Марина Энн Хенцисс, написала "Привет, я Эш", отметив, что именно ее голос будет принадлежать радиоведущей.
CD Projekt RED планирует отобрать до 15 фанатских композиций, которые будут играть на радиостанции. За это авторы треков получат $3000 и продукцию по мотивам Cyberpunk 2077.
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