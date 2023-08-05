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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект для противодействия громким "гонщикам" в городах

5 августа, 2023 суббота
13:21
Общество

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, устанавливающий административную ответственность со штрафом за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Многие люди видели расследование Михаила Ткача о том, как в Киеве во время войны гоняют на тюнингованных машинах. Еще больше людей вздрагивают каждый раз, когда слышат звук работы прямопоточных глушителей. И это не только военные", - написал он.

Арахамия напомнил, что гонщикам запрещено ездить в городах во время военного положения, однако они это продолжают делать. По его словам, такие люди не понимают, что громкие звуки травмируют людей, слышавших войну.

Зарегистрированный законопроект устанавливает административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. За это будет штраф 17 000 грн, за повторное – 34 000 по лишению прав до 6 месяцев.

Автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населенных пунктах. За пределами городов спортивное сообщество автогонщиков сможет по-прежнему тренироваться и проводить соревнования.

  • В июне 2022 года Киевсовет принял решение запретить во время войны продажу и запуск фейерверков в столице, а также передвижение на транспортных средствах без глушителя.
Война с Россией
Давид Арахамия
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