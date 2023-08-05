Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Многие люди видели расследование Михаила Ткача о том, как в Киеве во время войны гоняют на тюнингованных машинах. Еще больше людей вздрагивают каждый раз, когда слышат звук работы прямопоточных глушителей. И это не только военные", - написал он.



Арахамия напомнил, что гонщикам запрещено ездить в городах во время военного положения, однако они это продолжают делать. По его словам, такие люди не понимают, что громкие звуки травмируют людей, слышавших войну.



Зарегистрированный законопроект устанавливает административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. За это будет штраф 17 000 грн, за повторное – 34 000 по лишению прав до 6 месяцев.



Автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населенных пунктах. За пределами городов спортивное сообщество автогонщиков сможет по-прежнему тренироваться и проводить соревнования.