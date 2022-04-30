В Верховной Раде считают необходимым внедрение персональных санкций против Гундяева, духовника Путина Шевкунова и верхушки РПЦ

Проект соответствующего постановления зарегистрирован 29 апреля 2022 года под №7332, рассказывает Еспресо.TV .



Речь идет о следующих гражданах РФ:

16-й Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев В.М., 20.11.1946 г.р.);

руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Илларион (Григорий Валерьевич Алфеев, по фамилии отца – Дашевский, 24.07.1966 г.р.);

заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви протоиерей Николай Балашов (Николай Владимирович Балашов, 13.12.1956 г.р.);

митрополит Псковский и Пороховский Русской православной церкви Тихон (Георгий Александрович Шевкунов, 02.07.1958 г.р.), известный как духовник В.В.Путина и лицо, приближенное к спецслужбам Российской Федерации.

Напомним, 26 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко призвал мир ввести санкции против Русской православной церкви и ее главы Гундяева (Кирилла) за участие в военных преступлениях и геноциде украинцев.

Как отмечают авторы документа, в системе диктатуры Путина, выстроенной в Российской Федерации, "высшее руководство религиозных объединений находится в тесном взаимодействии с органами власти и спецслужбами, в частности федеральной службой безопасности, фактически, незаконно выполняя функции государственных служащих в религии, реализуя политику Российской Федерации через имеющиеся у них средства власти и воздействия”."Распространение идеологии войны и геноцида несовместимо с религиозными устоями веры. Российские священники так же, как и политическое руководство и военные РФ, должны ответить за преступление геноцида украинского народа согласно статьям 6, 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда и в соответствии с действующим законодательством Украины", - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.По мнению украинских парламентариев, по отношению к Гундяеву, Шевкунову и другим вышеперечисленным лицам необходимо ввести санкции сроком на 10 лет.