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В Верховной Раде считают необходимым внедрение персональных санкций против Гундяева, духовника Путина Шевкунова и верхушки РПЦ
Народные депутаты Украины предлагают применить санкции к церковным деятелям РПЦ, которые системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами Российской Федерации
Проект соответствующего постановления зарегистрирован 29 апреля 2022 года под №7332, рассказывает Еспресо.TV .
Речь идет о следующих гражданах РФ:
- 16-й Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев В.М., 20.11.1946 г.р.);
- руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Илларион (Григорий Валерьевич Алфеев, по фамилии отца – Дашевский, 24.07.1966 г.р.);
- заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви протоиерей Николай Балашов (Николай Владимирович Балашов, 13.12.1956 г.р.);
- митрополит Псковский и Пороховский Русской православной церкви Тихон (Георгий Александрович Шевкунов, 02.07.1958 г.р.), известный как духовник В.В.Путина и лицо, приближенное к спецслужбам Российской Федерации.
Как отмечают авторы документа, в системе диктатуры Путина, выстроенной в Российской Федерации, "высшее руководство религиозных объединений находится в тесном взаимодействии с органами власти и спецслужбами, в частности федеральной службой безопасности, фактически, незаконно выполняя функции государственных служащих в религии, реализуя политику Российской Федерации через имеющиеся у них средства власти и воздействия”.
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"Распространение идеологии войны и геноцида несовместимо с религиозными устоями веры. Российские священники так же, как и политическое руководство и военные РФ, должны ответить за преступление геноцида украинского народа согласно статьям 6, 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда и в соответствии с действующим законодательством Украины", - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению украинских парламентариев, по отношению к Гундяеву, Шевкунову и другим вышеперечисленным лицам необходимо ввести санкции сроком на 10 лет.
- Напомним, 26 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко призвал мир ввести санкции против Русской православной церкви и ее главы Гундяева (Кирилла) за участие в военных преступлениях и геноциде украинцев.
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