В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток через мессенджеры

Об этом народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский рассказал в эфире телемарафона.

Федор Вениславский подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года в Украине идет полная мобилизация: в любое время по заявкам Генштаба могут привлекать людей военных специальностей. Одновременно продолжаются работы по усовершенствованию мобилизационного механизма, ведь сейчас в Украине миллионы внутриперемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста. И не все из них встали на военный учет по новому месту жительства.

"На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток", - сказал он.

В том числе рассматривают возможность отправлять подлежащим мобилизации мужчинам сообщения о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн.