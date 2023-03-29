В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток через мессенджеры
Верховная Рада работает над усовершенствованием законодательных оснований для вручения повесток, возможно, сообщения о необходимости появиться в центре комплектования будут отправлять в мессенджерах
Об этом народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский рассказал в эфире телемарафона.
Федор Вениславский подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года в Украине идет полная мобилизация: в любое время по заявкам Генштаба могут привлекать людей военных специальностей. Одновременно продолжаются работы по усовершенствованию мобилизационного механизма, ведь сейчас в Украине миллионы внутриперемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста. И не все из них встали на военный учет по новому месту жительства.
"На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток", - сказал он.
В том числе рассматривают возможность отправлять подлежащим мобилизации мужчинам сообщения о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн.
- В феврале в соцсетях завирусилось видео, на котором люди в военной форме у рынка "Привоз" в Одессе тянут мужчину за руки и за ноги, а тот просит оставить его в покое.
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