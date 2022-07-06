В Верховной Раде появился законопроект о свободном перемещении военнообязанных по территории Украины
В парламенте зарегистрировали проект закона №7522 о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения соответствующего разрешения в военкомате
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Один из авторов документа, народный депутат нардеп Дмитрий Черный написал, что с коллегами Кириллом Нестеренко и Максимом Зуевым "зарегистрировали законопроект №7522 о беспрепятственном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения соответствующего разрешения в военкомате. Идея проста – убрать "потенциально коррупционную норму о получении соответствующих разрешений по законодательству, датированному 1992 годом".
- 5 июля появилась информация от Генштаба, что призывникам и военнообязанным ограничат выезд с места жительства без соответствующего разрешения.
- Реагируя на значительный общественный резонанс, президент Зеленский попросил Генштаб не принимать без него подобные решения.
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