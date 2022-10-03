В Верховной Раде появился новый нардеп вместо Умерова, возглавившего Фонд госимущества

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем telegram-канале.

"Друзья, должен сообщить, что Алексей Сивирин принял решение оставаться в реальном секторе экономики... Вместо него к команде Голоса присоединится Максим Хлапук", - написал Железняк.

Максим Хлапук был №22 в списке партии "Голос". Ему 38 лет, заместитель руководителя Секретариата главы Верховной Рады Украины. Будущий нардеп окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Политология", Йенский университет имени Фридриха Шиллера в Германии и Дипломатическую академию Украины при МИД по специальности "Внешняя политика". Имеет диплом магистра политических наук. До этого три созыва был помощником Андрея Парубия.

Напомним, 7 сентября Рада назначила нового главу Фонда госимущества. Им стал народный депутат от фракции "Голос" Рустам Умеров

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