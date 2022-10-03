В Верховной Раде появился новый нардеп вместо Умерова, возглавившего Фонд госимущества
Максим Хлапук станет новым народным депутатом от фракции "Голос" вместо назначенного главой Фонда государственного имущества Рустема Умерова
Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем telegram-канале.
"Друзья, должен сообщить, что Алексей Сивирин принял решение оставаться в реальном секторе экономики... Вместо него к команде Голоса присоединится Максим Хлапук", - написал Железняк.
Максим Хлапук был №22 в списке партии "Голос". Ему 38 лет, заместитель руководителя Секретариата главы Верховной Рады Украины. Будущий нардеп окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Политология", Йенский университет имени Фридриха Шиллера в Германии и Дипломатическую академию Украины при МИД по специальности "Внешняя политика". Имеет диплом магистра политических наук. До этого три созыва был помощником Андрея Парубия.
- Напомним, 7 сентября Рада назначила нового главу Фонда госимущества. Им стал народный депутат от фракции "Голос" Рустам Умеров
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.5
Покупка 40.5Продажа 41.45
-
EUR
Покупка 39.09Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное