В Верховной Раде образовалась коалиция "БДСМ", - Разумков

На это вечером в пятницу, 8 октября 2021 года, обратил внимание сам Разумков, информирует Еспресо.TV.



По словам экс-главы ВРУ, учитывая знаковость и представительность данного голосования, можно утверждать о формировании в стенах парламента "фактически новой коалиции".



"Если говорить о том, что отставка Разумкова - внутреннее фракционное решение, то я хотел бы напомнить, что это манипуляция и результат на табло это показал. Фракция "Слуга народа" не проголосовала в достаточном количестве для того, чтобы отправить меня в отставку. Всего 215 голосов при необходимых 226. Если бы не поддержка фракции "Батькивщина", двух депутатских групп, то есть мы сегодня можем увидеть фактически новую коалицию в стенах ВР: это "Батькивщина", "Доверие", "Слуга народа" и "За Майбутне", - сказал Разумков эфире программы Савика Шустера на канале "Украина 24".



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После того, как он выразил этот же тезис и в точно такой последовательности перечислил упомянутые политсилы, но уже на "Нашем", ведущий заметил, что получается аббревиатура "БДСМ".



Справка: На парламенских выборах 2019 года Дмитрий Разумков шел под №1 в партийном списке "слуг".

Верховная Рада отправила Разумкова в отставку утром в четверг, 7 октября.

Причиной открытого конфликта между ним и президентом Зеленским и, как следствие, его партией "Слуга народа" стало несогласие Разумкова с так называемым антиолигархического законом. Экспертная среда и оппозиция называют его "законом о "правильных" и "неправильных" олигархах".