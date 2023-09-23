В Верховной Раде еще нет 226 голосов за запрет УПЦ (МП), продолжаются дискуссии внутри разных партий, - Стефанчук

Об этом в интервью для украинской службы "Радио Свобода", вышедшего сегодня,23 сентября 2023 года, заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта, выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", - сказал спикер украинского парламента.

По его словам, по этому вопросу пока продолжаются дискуссии внутри разных партийных фракций, в частности, как он выразился, и очень патриотических.

"Я очень хочу верить в то, что я увижу 226 голосов. Но пока идет внутренняя дискуссия, потому что дискуссия проходит не только внутри "Слуги Народа", а проходит в том числе в пределах других партий, которые позиционируют себя как очень патриотические. Даже во фракции, о которой мы говорим, есть нынешние или бывшие попы этой церкви", - отметил Стефанчук.

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При этом председатель Верховной Рады подчеркнул, что повестку дня формирует не он, а согласительный совет, поэтому и законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на голосование должен выставляться тоже по решению этого органа.

"Мне очень странно, что в Верховной Раде нашлось 125 человек (количество подписантов под упомянутым законопроектом по состоянию на День Независимости 24 августа 2023 года, - ред.), которые никогда не читали книгу, которая называется "Регламент Верховной Рады Украины". Потому что в этой небольшой книге, которую можно за 4 года осилить народному депутату, четко указано, что я как председатель Верховной Рады не влияю на повестку дня. Повестка дня формируется исключительно согласительным советом. Но еще раз говорю, что парламент – это механизм, который принимает решение коллективно" , – объяснил Руслан Стефанчук.



"Я не имею права голоса на согласительном совете по повестке дня. Я просто веду, точно так же, как веду и Верховную Раду. У меня нет права решающего голоса на Верховной Раде. Я – один из", - добавил глава украинского парламента.

В ответ на уточняющий вопрос "То есть если согласительный совет проголосует, в повестке дня появятся законопроекты о запрете УПЦ (МП)?" Стефанчук ответил утвердительно:



"Оно будет в повестке дня".