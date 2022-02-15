В Верховной Раде 180 депутатов являются должниками, - Youcontrol

Об этом сообщает YouControl, передает Еспресо.TV.



В связи с временной оккупацией Крыма парламент представлен не 450, а 423 нардепами. С помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) Минюста аналитики YouControl установили, что по состоянию на 3 февраля в отношении 180 депутатов были открыты исполнительные производства. Суммарно нардепы имеют 530 исполнительных производств.



Наибольшее количество производств у депутата от фракции "Слуга народа" Игоря Негулевского, который имеет 28 исполнительных производств. Владимир Тимофийчук из фракции "Слуга народа" имеет 19 производств, внефракционный депутат-мажоритарщик из Донецкой области Евгений Яковенко - 16, Алексей Ковалев из "Слуги народа" - 10, Илья Кива из фракции ОПЗЖ - 9.



На одного депутата фракции в ОПЗЖ приходится в среднем 0,64 исполнительных производств, в "Европейской солидарности" - 0,85, в депутатских группах "За будущее" и "Доверие" - по одному производству на нардепа. Фракция "Голос" имеет производств больше, чем нардепов в своем составе, - 1,2 на депутата. У "Батькивщины" - 31 исполнительное производство на 25 членов фракции, у "Слуги народа" - 1,38, то есть почти 1,5 производства на нардепа. Внефракционные депутаты имеют в среднем по 2,04 исполнительных производства на каждого.



Наиболее распространенной причиной исполнительных уставов является взыскание средств за административные правонарушения: штрафы за нарушение правил дорожного движения, алименты, расходы исполнительного сбора и производства, конфискация имущества изъятого таможенными органами и т.д.



По словам заместителя руководителя YouControl по правовым вопросам Даниила Глобы, информация внесена в Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП), а также Единый реестр должников открыта и может быть учтена банком при принятии решения по вопросам кредитования или работодателем при приеме на работу. Должник (даже если это народный депутат) не сможет продать какую-либо недвижимость, автотранспорт или корпоративные права, поскольку нотариус или другой регистратор откажет ему в совершении регистрационных действий. Его имущество и банковские счета могут быть арестованы, а сам должник - ограничен в выезде за границу.



"Более того, в случае с народными депутатами и другими национальными публичными деятелями это может очень негативно отразиться на репутации. Кроме досадного факта долга, журналисты или расследователи могут выявить и другие "компроментирующие" обстоятельства – например, нарушение правил дорожного движения или неуплату алиментов, поскольку эта информация публична: содержится в реестре и аналитической системе для проверки контрагентов YouControl. К примеру, в модуле "Проверка физлиц" можно проверить запрашиваемое лицо на наличие рисков, связанных с задолженностью, судебными решениями, санкциями, собственностью, недействительными документами, принадлежностью в РЭРs, исчезнувшие лица, розыск, коррупционеры, люстрированные и т.д.", - отмечает Данило Глоба.

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