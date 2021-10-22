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В Верховном Суде избрали нового руководителя

22 октября, 2021 пятница
14:36
Общество

Председателем Верховного Суда стал Всеволод Князев

Об этом шла речь на заседании пленума Верховного Суда 22 октября.

Пленум Верховного Суда избрал новым главой института Всеволода Князева.

Кандидатуру Князева поддержали 98 судей из 168, принявших участие в голосовании.

Он будет в должности последующие четыре года.

Справка: Всеволод Князев до избрания работал секретарем Палаты Верховного Суда Украины. В 2001 году получил право на занятие адвокатской деятельностью, действие удостоверения адвоката была остановлена в 2013 году. Начал работать судьей в 2013 году, а в 2015 году стал Председателем Николаевского окружного административного суда.

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