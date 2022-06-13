В Верховине для переселенцев заработал проект "Шелтер"

В высокогорном районе в рамках проекта для сотен вынужденных переселенцев организуют курсы английского и польского языков, йогу, встречи с психологом, центр для детей, плетение бисером, лесную школу (однодневные походы в горы), юридические консультации, кинотеатр и обмен книгами. Все мероприятия бесплатные.

Мария Маковничук депутат Верховинского поселкового совета, координатор проекта отмечает: "Такая помощь предоставляется как переселенцам, так и местным жителям, проект "Шелтер" развивается, и мы ведем его в тех направлениях, которые нужны людям. Целью проекта является возвращение лиц к привычной жизни"

Снежана Николюк, местная жительница, два раза в неделю ведет курсы польского языка. Среди нынешних учеников - люди всех возрастов. Как дети, так и взрослые. Все осваивают начальный курс близкого для украинцев польского языка.

Преподаватель польского языка отмечает, что поставила перед собой задачу научить начальному уровню, это 26 занятий. Благодарна проекту за возможность попробовать себя с внутренне перемещенными лицами.

География переселенцев, которые сегодня находятся в Верховине и приходят на занятия, довольно широкая. Сюда с начала войны переехали жители восточных, южных и северных областей. Юля в Верховину с дочерью приехала из Мариуполя и делится, что посещала психолога и курсы польского языка. Польский изучала в университете и здесь есть возможность вспомнить. Это очень отвлекает от обыденности и от пережитых ужасов.

Кроме иностранного языка, самые младшие переселенцы могут также просматривать мультфильмы. А взрослые, при необходимости, получают услуги психолога и юридическое сопровождение.

Мария Остафийчук, управляющая адвокатским бюро: "За консультацией обращаются обычно по семейным делам, договорам люди, проживающие на территории Верховинщины, уже несколько десятков переселенцев воспользовались нашими юридическими услугами".

На сегодняшний день в Верховинском районе проживает около 4000 вынужденных переселенцев. Всего до сих пор на Ивано-Франковщине бежавших от войны людей в десятки раз больше.

В Верховине проект "Шелтер" реализуют при поддержке немецких партнеров, общественной организации Peer leader International. Все мероприятия для переселенцев и местных – бесплатные.