В Вербное воскресенье в Северодонецке оккупанты обстреляли Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор, - Гайдай
В Луганской области, в городе Северодонецке, российские оккупанты обстреляли Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке", - пишет он.
По словам главы ОГА, это уже четвертый вражеский обстрел Северодонецкого Свято-Христо-Рождественского кафедрального собора.
В частности стало известно, что в результате последнего попадания снаряда была разрушена крыша храма.
Глава ОГА также отмечает, что всего с начала войны в Луганской области было повреждено около 10 религиозных зданий.
- Напомним, из-за российских обстрелов 16 апреля Северодонецк остался без газа и воды
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