В Вербное воскресенье в Северодонецке оккупанты обстреляли Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



"Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке", - пишет он.



По словам главы ОГА, это уже четвертый вражеский обстрел Северодонецкого Свято-Христо-Рождественского кафедрального собора.



В частности стало известно, что в результате последнего попадания снаряда была разрушена крыша храма.



Глава ОГА также отмечает, что всего с начала войны в Луганской области было повреждено около 10 религиозных зданий.

Напомним, из-за российских обстрелов 16 апреля Северодонецк остался без газа и воды