В Венгрии заявили о готовности помочь с экспортом украинского зерна

Об этом сообщает Telex.

"У нас чрезвычайная ситуация, я могу это сказать. В Украине посевные площади уменьшились, количество посевов уменьшилось. Мы очень упорно работаем над тем, чтобы открыть путь для украинского зерна к остальному миру по суше", – сказал Надь.

Министр отметил, что влияние войны в Венгрии ощущается не в дефиците запасов, а в росте цен.

Он добавил, что правительство работает над возможностями для экспорта продукции из Украины по всему миру.

11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

17 мая в США сообщили, что готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине.

Европейский Союз также пообещал помочь Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.

19 мая Египет не впустил в свой порт российский корабль с краденым украинским зерном.

23 мая в Литве предложили провести военно-морскую операцию, чтобы вывезти зерно из Украины для предотвращения мирового продовольственного кризиса.