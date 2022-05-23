В Венгрии заявили о готовности помочь с экспортом украинского зерна
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о готовности государства помочь Украине с экспортом заблокированного Россией в портах зерна
Об этом сообщает Telex.
"У нас чрезвычайная ситуация, я могу это сказать. В Украине посевные площади уменьшились, количество посевов уменьшилось. Мы очень упорно работаем над тем, чтобы открыть путь для украинского зерна к остальному миру по суше", – сказал Надь.
Министр отметил, что влияние войны в Венгрии ощущается не в дефиците запасов, а в росте цен.
Он добавил, что правительство работает над возможностями для экспорта продукции из Украины по всему миру.
- 11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.
- 17 мая в США сообщили, что готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине.
- Европейский Союз также пообещал помочь Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.
- 19 мая Египет не впустил в свой порт российский корабль с краденым украинским зерном.
- 23 мая в Литве предложили провести военно-морскую операцию, чтобы вывезти зерно из Украины для предотвращения мирового продовольственного кризиса.
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