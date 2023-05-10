Об этом объявила Венгерская национальной ассоциации конькобежного спорта.

"В связи с длительной войной по соседству с нашей страной, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный спорт, Венгерская национальная ассоциация конькобежного спорта после длительного рассмотрения отказывается от чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду 2024 года", - говорится в заявлении.

В организации добавили, что не имеют для качественного проведения турнира надлежащих финансовых ресурсов.

Чемпионат Европы - 2023 состоялся в Эспоо (Финляндия), ЧЕ-2025 должен пройти в Загребе (Хорватия).