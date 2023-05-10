В Венгрии заявили, что отказываются от ЧЕ-2024 по фигурному катанию из-за войны в Украине
Венгрия отказалась от права на организацию чемпионата Европы по фигурному катанию в Будапеште в 2024 году из-за войны РФ против Украины
Об этом объявила Венгерская национальной ассоциации конькобежного спорта.
"В связи с длительной войной по соседству с нашей страной, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный спорт, Венгерская национальная ассоциация конькобежного спорта после длительного рассмотрения отказывается от чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду 2024 года", - говорится в заявлении.
В организации добавили, что не имеют для качественного проведения турнира надлежащих финансовых ресурсов.
Чемпионат Европы - 2023 состоялся в Эспоо (Финляндия), ЧЕ-2025 должен пройти в Загребе (Хорватия).
- В июле 2022 года вице-президента Федерации фигурного катания Украины Виктора Петренко, выступавшего на ледовом шоу в России, уволили с должности.
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