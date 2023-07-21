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В Венгрии заявили, что будут выступать против создания фонда для поддержки украинских военных на €20 млрд

21 июля, 2023 пятница
08:39
Мир

Венгрия противостоит плану ЕС по созданию долгосрочного фонда до 20 миллиардов евро для поддержки военных запасов Украины

Об этом информирует Politico.

План выделения не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на закупку и передачу оружия для Украины и обучения украинских сил был включен в повестку дня минувшего четверга, когда министры иностранных дел встретились в Брюсселе. Однако Венгрия возразила против фонда, пока Украина не исключит венгерский банк OTP из своего списка спонсоров войны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет выделять больше денег для Европейского фонда мира, который использует Брюссель для субсидирования поставок оружия в Украину.

"Мы не можем вести переговоры о новых финансовых обязательствах EPF до того, как OTP будет решен", - сказал Сиярто.

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военные силы Украины
Венгрия
Война с Россией
помощь Украине
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