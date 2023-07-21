Об этом информирует Politico.

План выделения не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на закупку и передачу оружия для Украины и обучения украинских сил был включен в повестку дня минувшего четверга, когда министры иностранных дел встретились в Брюсселе. Однако Венгрия возразила против фонда, пока Украина не исключит венгерский банк OTP из своего списка спонсоров войны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет выделять больше денег для Европейского фонда мира, который использует Брюссель для субсидирования поставок оружия в Украину.

"Мы не можем вести переговоры о новых финансовых обязательствах EPF до того, как OTP будет решен", - сказал Сиярто.