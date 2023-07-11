Об этом он написал в Facebook .

По его словам, важнейшими темами на саммите НАТО в Вильнюсе будут война в Украине и присоединение Швеции к НАТО.

"Позиция Венгрии четкая: нам нужен мир в Украине как можно быстрее, потому что только так можно спасти человеческие жизни", – написал Сиярто.

Что касается Швеции, дипломат отметил поддержку Венгрией вступления страны в НАТО.

"Закрытие процесса ратификации – только технический вопрос", - отметил глава МИД Венгрии.

Что известно о вступлении Швеции в НАТО

В мае 2022 года Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО. В апреле 2023 года Финляндию приняли в Альянс , а препятствием для Швеции стала позиция Турции. Позже к блокированию заявки Швеции присоединилась и Венгрия.

14 июня 2023 г. США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.

5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.

10 июля президент Турции Эрдоган заявил , что его страна одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь в Европейский Союз.

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО , на котором будут рассматриваться вопросы присоединения Швеции к Альянсу.