В Венгрии зафиксировали первые случаи заражения "Омикроном"
13 декабря в Венгрии подтвердили первые случаи инфицирования на штамм коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер, пишет Синьхуа .
"Штамм Омикрон обнаружили в Венгрии", - заявила она.
По словам Сесилии Мюллер, инфицированными оказались супруг.
Венгрия сообщила о 16 017 случаях коронавируса в течение пятницы и выходных. Всего за время пандемии в стране зафиксировали 1198939 заражений. В течение 10-12 декабря от коронавируса умерло 455 человек. Всего зафиксировали 36 884 летальных исхода. В больницах находится 6531 пациент, 565 из которых нуждаются в искусственной вентиляции легких.
- Напомним, первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон" также зафиксировали на Кипре.
- В Великобритании обнаружили первую в мире смерть от "Омикрона".
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