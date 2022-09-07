Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины известно о ситуации с учебником географии для 8-го класса в Венгрии" - сказал он.

По его словам, вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой отметили неприемлемость подачи недостоверных и искаженных фактов об Украине.

"Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", - заявил Николенко.

Речь идет о том, что в Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8-го класса, переполненный антиукраинской пропагандой и лживыми фактами, способный "запрограммировать" школьников на враждебное отношение к Украине.

В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия не причастна.

Сообщение сопровождается рисунком, на котором Украину разрывают российский медведь и мужчины с символикой США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: "Кому (из них) должна принадлежать Украина?"

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