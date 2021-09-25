В Венгрии в ДТП погибли двое украинцев

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Трагедия произошла 24 сентября, на 89-м км скоростной автострады М4 в направлении Будапешт - Солнок. Микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть грузовика, остановившегося из-за пробки на трассе.

По информации СМИ, в микроавтобусе находилось двое украинцев и трое граждан Венгрии, все они погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.