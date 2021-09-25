В Венгрии в ДТП погибли двое украинцев
В Венгрии, в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, погибли двое граждан Украины
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Трагедия произошла 24 сентября, на 89-м км скоростной автострады М4 в направлении Будапешт - Солнок. Микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть грузовика, остановившегося из-за пробки на трассе.
По информации СМИ, в микроавтобусе находилось двое украинцев и трое граждан Венгрии, все они погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.
- Напомним, 13 сентября в турецкой провинции Мугла произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего украинских туристов.
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