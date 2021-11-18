В Венгрии третьей дозой вакцины от COVID-19 обязательно будут прививать медиков
Венгрия вводит для медиков обязательные прививки третьей дозой вакцины от COVID-19
Об этом сообщает The Guardian.
"Венгрия сделает третью дозу прививки от COVID-19 обязательной для всех медицинских работников и с субботы потребует ношения защитных масок в большинстве закрытых помещений", - говорится в сообщении.
В венгерском правительстве отметили, что только вакцина может помочь снизить количество новых заражений, которые в последнее время постоянно повышаются.
В частности, получить третью дозу рекомендуют всем гражданам. Это можно сделать через четыре месяца после того, как получили основные две прививки.
Отмечается, что по состоянию на четверг, 18 ноября, в Венгрии сообщили о 10 767 новых случаях заболевания коронавирусом, а за предыдущие сутки, 17 ноября умер, 131 человек. Это самые высокие показатели страны с конца марта 2021 года.
Эти показатели приближаются к пику, который был в Венгрии во время третьей волны пандемии – 11 265 заболеваний в сутки.
Кроме того, Венгрия почти не вводила строгих карантинных ограничений, а уровень вакцинации населения ниже, чем в среднем по Европе.
Именно поэтому на этой неделе правительство ввело более жесткие карантинные правила - запрет массовых мероприятий, а вход в рестораны, театры и кинотеатры должен осуществляться при наличии сертификата вакцинации от COVID-19.
- Как сообщалось ранее, на фоне роста заболеваемости COVID-19 и количества госпитализации Словакия ввела ограничения для невакцинированных граждан.
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