Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на результаты опроса IDEA Institute, которые приводит портал 24.hu.

Кроме того, по данным опроса, всего 2% считают, что Россия несет ответственность за то, что за полгода между сторонами не был достигнут мир. В то же время Украину в начале войны обвиняют в четыре раза больше сторонников Орбана – 12%.

При этом со стороны оппозиционной коалиции большинство (64%) убеждены, что в войне виноваты россияне.

Сторонники Орбана в большинстве своем (49% респондентов) считают, что за войну несут основную ответственность США.

Кроме того, сторонники разных партий Венгрии сходятся во мнении, что ЕС стал хуже в результате российско-украинской войны, а больше избирателей тревожит рост стоимости жизни и высокие цены на энергоносители.

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