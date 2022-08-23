В Венгрии только 3% избирателей Орбана обвиняют РФ в войне в Украине
Согласно опросу, только 3% провластных избирателей считают, что за войну в Украине несет ответственность Россия
Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на результаты опроса IDEA Institute, которые приводит портал 24.hu.
Кроме того, по данным опроса, всего 2% считают, что Россия несет ответственность за то, что за полгода между сторонами не был достигнут мир. В то же время Украину в начале войны обвиняют в четыре раза больше сторонников Орбана – 12%.
При этом со стороны оппозиционной коалиции большинство (64%) убеждены, что в войне виноваты россияне.
Сторонники Орбана в большинстве своем (49% респондентов) считают, что за войну несут основную ответственность США.
Кроме того, сторонники разных партий Венгрии сходятся во мнении, что ЕС стал хуже в результате российско-украинской войны, а больше избирателей тревожит рост стоимости жизни и высокие цены на энергоносители.
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