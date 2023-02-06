В Венгрии российские спецслужбы готовятся провести акции с призывом к "миру с РФ", - InfoDnes
В Будапеште предположительно при содействии российских спецслужб 6 февраля проведут акцию с призывом к миру и против дальнейшего санкционного давления на РФ
Об этом информирует InfoDnes .
Отмечают, что сообщение о планируемой демонстрации появилось в конце прошлой недели. Эксперты считают, что за этой акцией могут стоять представители находящихся в посольстве РФ в Венгрии спецслужб.
Ключевым организатором акции выступила Венгерская рабочая партия во главе с венгерским коммунистическим политиком Дьюла Тюрмером. Партия придерживается марксистской, коммунистической и евроскептической идеологии. Она ведет свое начало от Коммунистической партии Венгрии.
Кроме Венгерской рабочей партии, в демонстрации примут участие также Венгерский Круг Мира и Движение Венгерского Форума Мира. Последний был создан осенью 2022 года по инициативе Эндре Шимо. Ранее, 28 января 2023 года, она организовала антиукраинскую акцию протеста у украинского посольства в Будапеште.
"Как известно, эта акция полностью контролировалась представителями российских спецслужб из посольства РФ в Венгрии, с которыми Шимо поддерживает связь, но она была напрасной и не достигла цели даже в медиапространстве", - отмечают в InfoDnes.
Также Венгерский Круг Мира уже призывал к "миру" после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, речь идет о митинге под польским посольством в Венгрии, во время которого требовали выход Польши и Венгрии из НАТО.
- 31 января Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, которому выразило протест в связи с последними высказываниями венгерского премьера Виктора Орбана.
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