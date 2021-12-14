В Венгрии разбился автомобиль с мигрантами, пытавшимися нелегально попасть в ЕС, есть погибшие

Об этом сообщает BBC .



В результате ДТП погибли семь человек, четверо пострадали.



Автомобиль на сербских номерах влетел в стену цветочного магазина, когда водитель пытался избежать полицейской проверки в венгерском городе Морахалом вблизи границы с Сербией.



Венгерская полиция сообщила, что задержала водителя, получившего травмы во время аварии, против него будет открыто уголовное производство по статьям торговли людьми и причинение смертельного массового ДТП.



Всего в автомобиле было 10 мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС и направлялись в город Сегед.



Венгрия находится на одном из основных транзитных маршрутов мигрантов в Центральную Европу из Балкан и Восточной Европы.



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