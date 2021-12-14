В Венгрии разбился автомобиль с мигрантами, пытавшимися нелегально попасть в ЕС, есть погибшие
В понедельник, 13 декабря, в Венгрии вблизи с границей Сербии разбился автомобиль с мигрантами, пытавшийся избежать проверки полиции. В результате ДТП погибли семь человек
Об этом сообщает BBC .
В результате ДТП погибли семь человек, четверо пострадали.
Автомобиль на сербских номерах влетел в стену цветочного магазина, когда водитель пытался избежать полицейской проверки в венгерском городе Морахалом вблизи границы с Сербией.
Венгерская полиция сообщила, что задержала водителя, получившего травмы во время аварии, против него будет открыто уголовное производство по статьям торговли людьми и причинение смертельного массового ДТП.
Всего в автомобиле было 10 мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС и направлялись в город Сегед.
Венгрия находится на одном из основных транзитных маршрутов мигрантов в Центральную Европу из Балкан и Восточной Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное