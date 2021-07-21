В Венгрии пройдет референдум о защите детей в ответ на критику ЕС из-за запрета пропаганды ЛГБТ в школах
Правительство Венгрии инициирует референдум о защите детей на фоне требований Европейского Союза изменить недавние поправки в законы об образовании и защите детей, связанные с запретом ЛГБТ-тематики в школах
Об этом пишет Reuters и 4 44.hu .
"В последние недели Брюссель явно атаковал Венгрию через закон о защите детей. Венгерский закон не позволяет сексуальную пропаганду в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе", - отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее руководитель администрации премьера Венгрии Гергей гуйяш не смог по просьбе журналистов ни привести примеры, ни даже объяснить, что вообще означает концепция пропаганды гомосексуализма в принятом законодательстве.
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По словам Орбана, Брюссель сейчас требует поправок в Закон об образовании и правилам защиты детей, а также хочет добиться того, что, по его мнению, уже является практикой в ЕС по половому воспитанию, проводимой ЛГБТ-активистами.
Венгерский премьер провел параллели с референдумом пять лет назад, когда правительство отказалось принимать беженцев.
- Напомним, 20 июля Еврокомиссия заявила о угрозу демократическим стандартам в Польше и Венгрии в связи со снижением уровня свободы СМИ и независимости судебной власти
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