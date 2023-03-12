В Венгрии произошло масштабное ДТП: 42 авто разбились, 19 - сгорели

Об этом сообщили в венгерской полиции.

11 марта на венгерской трассе М1 близ Будапешта произошла масштабная авария. На выезде из столицы столкнулись 42 автомобиля: 37 легковых и 5 грузовиков.

"По предварительным данным, в результате ДТП сгорело 19 транспортных средств, всего пострадали 36 человек, из них 1 человек получил несовместимые с жизнью и 13 получил травмы тяжелой степени", - отметили правоохранители.