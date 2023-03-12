В Венгрии произошло масштабное ДТП: 42 авто разбились, 19 - сгорели
Вблизи Будапешта, в Венгрии, на трассе М1 столкнулись 5 грузовиков и 37 легковых автомобилей: известно по меньшей мере 36 пострадавших и погибшего
Об этом сообщили в венгерской полиции.
11 марта на венгерской трассе М1 близ Будапешта произошла масштабная авария. На выезде из столицы столкнулись 42 автомобиля: 37 легковых и 5 грузовиков.
"По предварительным данным, в результате ДТП сгорело 19 транспортных средств, всего пострадали 36 человек, из них 1 человек получил несовместимые с жизнью и 13 получил травмы тяжелой степени", - отметили правоохранители.
- Напомним, в феврале в нью-йоркском Бруклине восемь человек, среди которых полицейский, оказались в больнице в результате наезда грузовика.
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