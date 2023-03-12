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В Венгрии произошло масштабное ДТП: 42 авто разбились, 19 - сгорели

12 мартa, 2023 воскресенье
12:19
Мир

Вблизи Будапешта, в Венгрии, на трассе М1 столкнулись 5 грузовиков и 37 легковых автомобилей: известно по меньшей мере 36 пострадавших и погибшего

Об этом сообщили в венгерской полиции.

11 марта на венгерской трассе М1 близ Будапешта произошла масштабная авария. На выезде из столицы столкнулись 42 автомобиля: 37 легковых и 5 грузовиков.

"По предварительным данным, в результате ДТП сгорело 19 транспортных средств, всего пострадали 36 человек, из них 1 человек получил несовместимые с жизнью и 13 получил травмы тяжелой степени", - отметили правоохранители.

  • Напомним, в феврале в нью-йоркском Бруклине восемь человек, среди которых полицейский, оказались в больнице в результате наезда грузовика.
Новости ДТП
Венгрия
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